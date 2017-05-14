Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annelerin yüzünü güldürecek bir kampanya düzenlediklerini belirten Satış ve Pazarlama Müdürü Engin Tortumlu “Atlantik FLY markalı konut sektöründe örnek teşkil edecek bir proje. 100 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz projemizde 2+1 dairelerimiz 265.000 TL’den başlıyor. Anneler Günü’ne özel kampanyamız ile ‘FLY’ projemizden konut alanlara yüzde 3 indirimin yanı sıra 40 ay vade farksız ödeme kolaylığı da sunuyoruz. Bu özel günde annelere, ayrıcalıklarla dolu bir yaşamın kapılarını avantajlı kampanyamızla aralıyoruz.’’ dedi.

Pendik bölgesinde konumlanan Atlantik FLY projesinde lüks ve konforlu detaylara sahip 140 konut yer alıyor.

Ayrıcalıklı ferah dairelerin sunulduğu projede 1+1, 2+1, 3+1’den oluşan üç farklı konut seçeneği bulunuyor. Ayrıca 2+1 daireler de kendi içinde 5 farklı tip sunarak geniş bir seçme olanağı sağlıyor. Yüksek standartlarda tasarlanan daireler 68 metrekare ile 142 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Anadolu yakasında ulaşım akslarına yakın bir bölgede konumlanan Atlantik FLY’da teslimler Nisan 2019’da yapılacak.