Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SeaPearl Ataköy’de ilk defa ve sadece 100 ünitede geçerli olan 60 ay yüzde 0, 120 ay yüzde 0.45 vade farkı ile satış yapılıyor. Projede metrekare birim fiyatı 8 bin dolardan başlıyor. Proje içerisinde, aldığı ödüller ve hizmet kalitesiyle tüm dünyada tanınan Jumeirah’ın işletmesini üstlendiği ve 2019 yılında hizmet vermeye başlaması planlanan 202 oda ile 62 rezidanstan oluşan 5 yıldızlı otel ve içinden sular geçen benzersiz bir lobi alanı dikkat çekiyor. Rezidans biriminde, alanları 44 ila 298 metrekare arasında değişen 1+1’den 4,5+1’e kadar farklılık gösteren konutlar bulunuyor.



HER KATTA BAHÇE VE DENİZ MANZARASI

SeaPearl Ataköy’de, yaşam alanının her odası, kesintisiz ve muhteşem Marmara Denizi manzarasına açılıyor. Ahşap zeminli, doğal çimli ve geniş teraslı kat bahçeleriyle proje, yüksek standartlarda konforlu bir yaşam vadediyor. Projede Osmanlı ile Fransız saray mimarisinden esinlenerek tasarlanan barok tarzı geniş peyzaj alanı bulunuyor. 33 bin metrekarelik araç girişi olmayan alan, 1.200 metre uzunluğundaki sahil bandıyla bütünleşiyor. Projenin ilk etabında teslimler Temmuz 2017’de başlayacak.