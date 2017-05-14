Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kira sözleşmesini geçtiğimiz yıl mayıs ayında imzalayanların ve yenileyecek olanların Mayıs 2017’de kiraları yüzde 8,01 zamlandı. Yapılan açıklamaya göre, yurt içinde üretici fiyat endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,19; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,01 artış gösterdi. Buna göre, 2017 Nisan ayında kira artış oranı 8,01 oldu.

Kira bedeli olarak 1.000 (bin) TL ödeyen bir kiracının zam bedeli toplam 80,10 TL artış gösterebilecek. Böylece 1.000 (bin) liralık kira bedeli zamla birlikte 1.080,10 TL olacak.