Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal sahilinin en prestijli projesi La Marin Kartal, lansman öncesi ödeme avantajlarıyla yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor. Yüzde 10 lansmanöncesi indirimine ek olarak yüzde 10 peşin indirimi uygulanan daireler için ayrıca, yüzde 10 lansman öncesi indirimli fiyat üzerinden yüzde 25 peşinatla yüzde 50’si bir yıl sonra, 25’i teslimde ödeme seçeneği de sunuluyor. Premium Aile Konsepti ile tasarlanan geniş daire seçeneklerinin yer aldığı proje, lüks detayları, geniş sosyal tesisleri, sahile ve toplu ulaşım imkanlarına yürüme mesafesindeki merkezi konumuyla öne çıkıyor.

Üçay İnşaat ve Sercan İnşaat ortaklığıyla Kartal Atalar sahilinde yükselen La Marin Kartal projesi, lansman öncesi avantajlı ödeme seçenekleriyle sahilde ev almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. La Marin Kartal’ın avantajlı ödeme seçeneklerinden yararlanmak isteyenler dilerlerse özel lansman öncesi yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 10 peşin ödeme indiriminden yararlanabiliyor. İkinci seçenekte ise yüzde 25 peşinat ödedikten sonra daire bedelinin yüzde 50’si bir yıl sonra ödenmeye başlanabiliyor. Kalan yüzde 25’lik tutar ise Aralık 2018’de yapılacak olan teslimde ödenebiliyor. Üstelik bu seçenekte de yüzde 10 lansman öncesi indiriminden yararlanmak mümkün.

TagoArchitechts tasarladı

Muhteşem Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıkan La Marin Kartal ‘Premium Aile Konsepti’ ile tasarlanan 200 daire ve 17 ticari üniteden oluşuyor. 6 bin metrekaresi yeşil alanlara ayrılan 8 bin 205 metrekarelik bir arsada yükselen proje, 2 blok halinde inşa ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında kaliteli birçok projeye imza atan mimarlık ofisi TagoArchitechts tarafından tasarlanan La Marin Kartal’da, 2+1’dan 5+1’e kadar tapu tahsisli bahçe kullanımlı dairelerin yanı sıra panoramik Adalar ve deniz manzaralı, balkonlu ve özel teraslı farklı daire seçenekleri yer alıyor.

Metrekare fiyatları 6 bin 500 TL’den başlıyor

Daire büyüklüklerinin 63 metrekare ile 217 metrekare arasında değiştiği La Marin Kartal’da metrekare fiyatları 6 bin 500 metrekare ile 9 bin 500 metrekare arasında değişirken, projede yüzde 1 KDV avantajı da bulunuyor. La Marin Kartal’ın panoramik deniz manzarasına sahip 2+1 dairelerinin büyüklüğü 81 ile 133 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerinde büyüklükler 138 metrekareden başlıyor,160 metrekareye kadar çıkıyor. Loft dairelerde ise büyüklük 328 metrekareyi buluyor. Projede Prens Adaları’nı tam karşıdan gören konumuyla dikkat çeken villa tipi loft daireler de yer alıyor. Tavan yüksekliğinin 5,5 metreyi bulduğu villa tipi loftdairelerde 45 metrekarelik teraslar yer alıyor. Sitede, yeşili ve bahçe keyfini sevenler için, kendine ait 75 metrekare bahçesi bulunan daireler de mevcut. En az 5 metrekarelik balkonlarıyla, manzaranın tadını çıkarma imkanı sunan daireler, ayrıca 2 metrekarelik depo alanlarına sahip.

Kartal sahilinin en prestijli projesi

‘Kartal sahilininen prestijliprojesi’ olma özelliğini taşıyan La Marin Kartal, hem daire içlerindeki hem de ortak alanlardaki lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. Açık-kapalı yüzme havuzu, yürüyüş alanları, fitness merkezi, sauna, hamam, yeşil alanları, şömine havuzu, çocuk parkı yazlık sinema ve sosyal tesisiyle site sakinlerine şehir hayatının dinamizminden kopmadan, güvenli ve sağlıklı bir yaşam olanağı sunan La Marin Kartal, yeşili bol, nilüfer havuzları ile ateş havuzlarının yer aldığı 1000 metrekarelik WellnessGarden alanıyla rakiplerine fark atıyor. Üstelik tüm bu ayrıcalıklar site sakinlerine sadece bir asansör uzaklıkta kurgulanıyor. Site içinde trafiğin olmaması özellikle çocuklu aileler için avantaj sağlarken 2 kat olarak tasarlanan kapalı yer altı otoparkları, tüm araçlara yetecek kadar otopark alanı ve bisiklet park alanı sunuyor. Ayrıca tamamlandığında sitede concierge hizmetlerinin verilmesi de planlanıyor.

Çevreci ve düşük aidatlı proje

Bir kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilen La Marin Kartal, hak sahiplerine ve siteden yeni bir ev alacaklara yepyeni bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) uygulamalarıyla da enerji verimli ve çevreci evler vaat ediyor. Böylece düşük aidat avantajı sağlayacak olan projede ortak alanların elektrik üretimi fotovoltaik panellerle sağlanacak. Ayrıca 6 bin metrekarelik yeşil alanın sulaması,yer altında toplanıp depolanan yağmur sularıyla yapılacak.

Marmaray’ın yanı başında, sahile 100 adım mesafede

La Marin Kartal’ın en büyük avantajlarından biri de merkezi konumu olarak gösteriliyor. 2018 yılında tamamlanması planlanan Marmaray Ayrılık Çeşmesi - Pendik hattının Atalar durağının hemen yanı başında yer alan La Marn Kartal’dan Atatürk Havalimanı, Bağdat Caddesi, Pendik Marina gibi şehrin merkezi noktalarına araç kullanmadan rahatlıkla ulaşma imkanı bulunuyor. La Marin Kartal, ayrıca sahil şeridine 100 adım ve minibüs caddesine 70 adım mesafede bulunuyor.

Sercan İnşaat hakkında

1984 yılında Ali Geylani tarafından kurulan Sercan İnşaat, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilköğretim okulları, fabrikalar, hastaneler gibi kamu binalarını anahtar teslimi yaptı. Son 5 yılda sırasıyla hastane ve işletme fakültesi inşaatlarını yapan şirket ayrıca Etiler Geylani sitesi gibi bir çok prestijli konut ve villa projelerini inşa etti. Sercan İnşaat, La Marin Kartal projesiyle kentsel dönüşüme de adım attı.

Üçay Grup hakkında

Üçay Grup, 2000 yılında kurulmuş olup 700’ ü aşan çalışanıyla;doğalgaz, enerji, mühendislik ve inşaat alanlarında yoğun olarak faaliyet göstermektedir.Başta Sinpaş GYO ve Emlak Konut GYO’nun projeleri olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de Türkiye’nin en nitelikli projelerinin elektrik ve mekanik alanında çözüm ortağı olan şirket, kentsel dönüşüm inşaat alanında da İstanbul’un en büyük ilk 10 inşaat firması arasında yerini alma yolunda hızla ilerlemektedir. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinin marka ismi olma vizyonuyla yola çıkan ÜçayGrup, öncelikle Kadıköy ve Bağdat Caddesi’ne yakın lokasyonlardaçok sayıda kentsel dönüşüminşaat projesini başarıyla tamamlayarak La Marin Kartal projesine hayat vermeye başladı. Güçlü öz kaynak yapısı ve kurumsal yönetim anlayışına sahip olan şirket önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşaat faaliyetlerini hızlandırarak ağırlıklı kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere 1500 konut üretmeyi planlıyor.