Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanına komşu yükselen proje Lensistanbul markasıyla yükseliyor. Kapısında Metro durağı, altında AVM yer alacak Lensistanbul’da 1.162 konut ve 85 ticari ünite yer alıyor. Bölgenin en değerli noktasında konumlandırılan projede lansman öncesi avantajlı fiyatlarla cazip kampanyalarda konut sahibi olmak mümkün. Yüksek yatırım potansiyeline sahip projede daire fiyatları 270 bin TL’den başlarken, 60 ay taksitlendirmeye sıfır vade ve yüzde 5 peşinat gibi avantajlı ödeme planları da sunuluyor.

Projede daire fiyatları peşin alımlarda 270 bin TL’den başlarken, konut alıcılarına kazançlı bir yatırımın kapılarını açan Ortak Girişim; Lensistanbul’da yüzde 5 peşinatla, 60 aya kadar vade farksız ödeme kolaylığı sağlıyor.



AVM, KONUT VE DÜKKÂNLARIYLA YENİ BİR MAHALLE

800 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip proje, estetik mimarisi ve peyzaj alanlarıyla Kurtköy’ün yenilenen çehresinde örnek teşkil ediyor. Ayrıcalıklı konumuyla öne çıkan Lensistanbul’da, 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut tiplerinin yanı sıra; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dubleks daire seçenekleri de yer alıyor. Bünyesinde bulunan ticari üniteleri ve AVM’siyle Kurtköy’ün sembol projesi olarak konumlanan Lensistanbul, 33 bin metrekare arsa üzerinde 1.162 konut ve 85 ticari üniteden oluşan yeni bir mahalle konseptiyle hayata geçiyor. Geniş peyzajı ve zengin sosyal donatılarıyla keyifli bir yaşam sunulan Lensistanbul’da; yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları yer alıyor.



KAPISINA METRO DURAĞI GELİYOR

2020’de hizmete açılacak olan Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro hattı durağının projenin önünde yer alması Lensistanbul’a değer katarken yatırımcılara da büyük avantaj sağlıyor.