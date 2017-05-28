Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Yapı’nın 820 milyon TL’lik yatırımla Kağıthane’de konumlandırılan Kordon İstanbul’da 350 bin TL’den başlayan fiyatlarla daire sahibi olmak mümkün. Levent'e 9 dakika, Mecidiyeköy'e 10 dakika, Taksim'e 5 dakika, Beşiktaş'a 17 dakika mesafede yükselen Kordon İstanbul'da stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, ve 4+1 konut türleri bulunuyor. Yüzme havuzundan otoparka, çocuk oyun alanlarından fitness merkezine kadar geniş sosyal donatıların yer aldığı projenin konsepti İzmir Kordonboyu’ndan esinlenerek geliştirildi.