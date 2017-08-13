Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile yolu üzerinde Çekmeköy Ormanı’nın yanı başında yer alan proje; ağaçlarla çevrili katları, Türkiye’de ilk kez gökyüzüne uzanan doğası ve modern mimarisiyle konut alıcılarından büyük ilgi görüyor.

Anadolu Yakası’nın en yeni projelerinden olan Gökorman, şehri ve doğayı buluşturan mimari anlayışıyla yaşam ve yatırım arayışında olan herkesi cezbediyor.

Toplam 420 konuttan oluşan projede 1+1’den 4+1 daire tipine kadar farklı seçenekler sunuluyor. Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yükselecek proje; Ataşehir’e 10 dk., Metro’ya 4 dk. mesafede bulunmasının yanı sıra, bağlantı yollarına dakikalar içinde ulaşılabilen lokasyonu ile de ideal bir yaşam ve yatırım fırsatı sunuyor.