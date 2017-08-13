Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünü temsil eden firma yetkilileri ile yapılan değerlendirmede; “Satın alınacak dairenin bölgesi, ilçesi ve mahallesi’nin yanı sıra yatırımcıların en çok ulaşıma önem verdiği, ulaşım imkânlarının fazla olduğu lokasyonlardaki projeleri tercih ettiği” kaydedildi. Proje satış ofislerini ziyaret eden yatırımcılarla yapılan anket formlarında ilk üç sırada “ulaşım avantajı çeşitliliği”, “ fiyat- çevre ve sosyal donatı alanları”, “dairelerde kullanılan malzeme- depreme dayanıklılık” geldiği açıklandı. Konut alıcılarının ilk üç sıralamadan sonra;” “yeşil alan”, “güvenlik” “otopark”, “eğitim- kamu kurumlarına yakınlık” gibi özelliklere önem verdiği araştırmada yer aldı.