Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezî bir lokasyonda bölgenin en avantajlı projesini hayata geçirdiklerini belirten KARDEN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Karadeniz, “Projemizin lokasyonu, E-5 ve TEM aksını bağlayan Beylikdüzü - Bahceşehir yoluna cephe, mevcut Metrobüs hattının hemen yanında ve yeni yapılacak 2 Metro hattına yakın mesafede yer alıyor. 609 dairenin yer aldığı Self İstanbul projemizde özel okul ve 60 adet mağaza bulunuyor. Projemizi, 26 dönüm arazi üzerinde, 203 milyon yatırımla hayata geçiriyoruz. Yüzde 85’i peyzaj alanı olan bu proje ile bölgeye de maksimum katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projemizde birçok yeniliğe imza attık. Panaromik manzaradan ve gün ışığından faydalanmak için kat yüksekliğimizi net 3,20 metre yaptık. İlk defa bir projede yaklaşık 1.000 metrekare çocuk sosyal tesisi tasarlayarak, projemizde çocuklara ne kadar çok önem verdiğimizi gösterdik. Lansman dönemine özel metrekare birim fiyatımızı 3.200 TL olarak belirledik. Yatırımcılarımıza referans projemiz olan Sembol İstanbul’da olduğu gibi Self İstanbul projemizde de yüksek prim kazandırmayı hedefliyoruz”dedi.



Ayrıcalıklı alanlar sunuyor

Self İstanbul’da; yatırımcıya balkonlu 1+1, ebeveyn banyolu 2+1, süit odalı 3+1, 4+1 konut tipleri ile çatı dubleksi ve bahçe katları olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor. Projede, 27 derslikli özel okulun yanı sıra çocukların güven içinde özgürce vakit geçirebileceği açık ve kapalı aktivite alanları da yer alıyor. İnşa çalışmalarının başladığı projede teslimler ise Eylül 2019’da yapılacak.