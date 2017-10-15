Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, caminin inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten başkan Demircan, “Cami arazisindeki bütün kazılar bitirildi ve kazıklar çakıldı. Caminin şu anda namaz kılınacak katının betonu atılıyor. Çalışmalar aynı anda hem aşağı doğru hem de yukarı doğru devam ediyor. Bundan sonra kubbe çalışmalarına başlanılacak. Minarelerin koyulacağı yerler belli, en kısa zamanda minareler de yükselecek. İnşaat son derece iyi ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Tamamlandığında camimiz Beyoğlu'na ayrı bir güzellik getirecek.''