Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzu Grup tarafından 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen SeaPearl Ataköy'de toplam 1401 konut yer alıyor. 20 katlı 4 bloktan ve 631 konuttan meydana gelen ilk etapta, alanları 88 ile 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+'1'e kadar konut tipleri bulunuyor. Kişiye özel ödeme planlarının oluşturulduğu rezidans, otel ve ofis alanlarının bulunduğu karma bir proje olan SeaPearl Ataköy'ün ilk etabında metrekare birim fiyatları 8 bin dolardan başlıyor. SeaPearl Ataköy, her yaşta yapılabilecek en keyifli aktiviteler için eşsiz bir ortam sağlıyor. Tüm bloklarda yer alan spor salonlarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, tenis kortu ve basketbol sahası ile eğlence ve spor, projede bir araya geliyor. SeaPearl Ataköy'de açık ve kapalı yüzme havuzları, yoga ve pilates alanları ile en gelişmiş olanaklara sahip spor salonları bulunuyor.