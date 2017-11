Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da düzenlenen ve Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden biri olarak kabul edilen European Property Awards’ta “En İyi Ofis Mimarisi” dalında Invest İnşaat Vadikoru projesiyle, YDA Group ise YDA Center İş ve Yaşam Merkezi projesiyle ödül aldı.



Ayazağa’nın prestiji vadikoru

Uluslararası üst düzey gayrimenkul proje geliştiricilerini bir araya getiren ödül töreninde Vadikoru karma kullanım projesi, En İyi Ofis Mimarisi kategorisinde ödülün sahibi oldu. Törende Vadikoru’nun ödülü projenin mimarı ve İkidesign’ın da kurucusu olan Murat Kader’e takdim edildi. Vadikoru, Ayazağa bölgesinde sanayi dönüşümü olarak hayata geçiriliyor. Vadikoru karma kullanımlı projesinde 3 blok konutta 242 daire, 2 blok ofiste 84 adet bağımsız ofis ve 12 ticari ünite bulunuyor.



Ankara’nın sembol projesi YDA Center

YDA Group tarafından hayat geçirilen ve Yazgan Mimarlık tarafından tasarlanan YDA Center’ın ödülünü Londra’da düzenlenen törene katılan YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Yazgan Mimarlık Kurucu Ortağı Dr. Kerem Yazgan ve Melikhan Cüneyt Arslan aldı. Farklı ve göz alıcı mimarisiyle daha önce de "Sign of the City Awards 2016"da En İyi Ofis kategorisinde Premium Proje seçilen YDA Center; ayrıca, mimarlık dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan World Architecture Festival kapsamında bu yıl “Office-Future” kategorisinde rakiplerini eleyerek finalde yarışmaya da hak kazandı. YDA Center hem mimarisiyle hem de kent yaşamına katkılarıyla rakipsiz bir proje olarak hayata geçiyor.”



Tasarım ve mimarisiyle örnek proje

Ayazağa bölgesinde sanayi dönüşümü olarak hayata geçirilen ve konut ve ofislerden oluşan bir karma kullanımlı proje olan Vadikoru’da ofis blokları geniş cam yüzeyleriyle hem manzaranın keyfine varılmasına imkân verecek hem de güneş ışığının daha çok içeriye girmesini sağlayarak enerji tasarrufuna ve dolayısıyla da çevreye katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. İki adet ofis bloğunda 84 adet bağımsız ofisin yer aldığı projede, İstanbul’un keyfini ve konforunu ofis hayatında da yaşanmasına olanak sağlanıyor. Vadikoru ofis bloklarında her katın 6 bağımsız bölümden oluşmasının yanında 133 ve 1000 metrekare aralığında ofisler sunuluyor.