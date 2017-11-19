Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci etabında satışların tüm hızıyla devam ettiği proje, 2 milyar 700 milyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip. Bakırköy’den Kazlıçeşme’ye kadar olan Sahilyolu bölgesinin tercih edilen projesi olan SeaPearl’de metrekare fiyatları ise 8 bin dolardan başlıyor. Toplamda 1401 konutun yer aldığı proje mimari tasarımı ve eşsiz konumuyla yatırımcılara sunuluyor. Barok tarzındaki 33 bin metrekarelik peyzaj alanıyla dikkat çeken SeaPearl Ataköy’de büyüklükleri 88 ile 398 metrekare arasında değişen konutlar bulunuyor. 1+1 ile 4,5+1 arası tasarlanan daireler, kesintisiz deniz manzarasıyla konut alıcılarından yoğun ilgi görüyor.