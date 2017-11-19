Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Ekim ayında tamamlanması beklenen projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut türleri yer alıyor. Avrupark hayat projesinde dairelerin fiyatları 231 bin liradan başlangıç gösteriyor. 42 bin 19 metrekarelik arsa üzerinde konumlandırılan ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkan Avrupark Hayat’ta dairelerin büyüklüğü 56 ile 206 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Firma bünyesinde 42 ay sıfır faizli ödeme planıyla da konut sahibi olunabiliyor. 700 milyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip olan projede; yüzme havuzu, otopark, güvenlik, çocuk oyun alanı ve spor alanları gibi birçok seçenek bir arada sunuluyor.