Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mahmutbey - Esenyurt arasında hizmet verecek metro projesinin tanıtım filmini yayınladı. Mecidiyeköy - Kabataş Metrosu ile entegre olacak projenin Ispartakule durağı Bizim Evler’e komşu oldu.

Mahmutbey ile Esenyurt arasındaki ulaşım süresi projeyle birlikte 25 dakikaya inecek. 17 kilometre uzunluğa sahip Metro, tek yön için saatte 70 bin kişi kapasiteyle çalışacak. Dev projeyle birlikte Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat Metrosu ve Beşiktaş Metrosu entegre olacak. Ayrıca Ataköy-İkitelli Metrosu da bu projeyle entegre olacak. Kabataş'tan Esenyurt'a kadar uzanacak Metro projesiyle birlikte İstanbul'da 10 ilçe birbirine bağlanacak.



METRO HATTI İLE DEĞERİNE DEĞER KATACAK

İstanbul’un prestijli bölgesi Ispartakule’de TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan Bizim Evler, İBB tarafından yapılacak Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. İstanbul'da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Ispartakule Metro durağı, bölgede 5 bin 500 konuta ulaşan Bizim Evler projelerinin yanı başında yer alacak. Ulaşım ağı ile örülen bölgenin en çok talep gören konut projesinde yatırımcılar büyük avantaj sağlayacak.

Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmutbey, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenyurt hattında ulaşım imkanı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek. Marmaray ile entegre olacak Ispartakule banliyö tren istasyonunun da 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyor.



BİZİM EVLER 7’DE HER ŞEY HAZIR, BUGÜN ÖDE BUGÜN TAŞIN

İhlas Yapı, Ispartakule’nin en yeni projesi Bizim Evler 7’yi de tamamladı. Kalitesi, konforu, yeşil alanları ve sosyal imkânlarıyla kullanıma hazır olan sitede hayat başladı, tapular teslim edildi. Mahalle konseptinde aile öncelikli bir yaşam sunulan Bizim Evler 7’de 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor.

Projede peşin ödemelere yüzde 15 oranında indirim avantajı uygulayan İhlas Yapı, Bizim Evler 7'de konutları da hemen teslim ediyor.