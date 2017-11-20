Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenilir ve lüks konut projelerini hayata geçirmeye devam eden Babacan Holding, ekonomik konjoktüre ve müşteri beklentilerine hitap eden çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan bölgenin en prestijli konut projesi ‘Babacan Premium’dan konut alanlar taksit ödemelerine bir yıl sonra başlıyor. Dairelerini Babacan Premium’dan alanlara ayrıca eşyaları da hediye olarak veriliyor.

Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve sektördeki hareketliliğin devam etmesi için yeni kampanyalar geliştirmeye devam ettiklerini açıklayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Sunmuş olduğumuz avantajlarla projelerimizden konut almak artık daha kolay” dedi.

Babacan, “Ulaşım rahatlığı ve merkezi konumu ile rahat erişebilirlik açısından ön plana çıkan ‘Babacan Premium’ projemiz hem yerli hem yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bizler de bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmak istemedik ve müşterilerimize taksitleri bir yıl sonrasına erteleme fırsatı sunduk ve dairelerini eşyalı hediye etme kararı aldık” diye konuştu.

Teslimler Haziran 2018’de…

Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan toplam 1009 konutun yer aldığı ‘Babacan Premium’ projesi residence, tower, terrace ve home officeden meydana geliyor. 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Teslimlerin Haziran 2018’de gerçekleşeceği ‘Babacan Premium’da konut fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor.

‘Babacan Premium’ projesinin 2. etabı için de ön talep toplanma süreci devam ediyor. Projenin 2. etabında ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan 117 konut yer alıyor. Lansman öncesinde ödeme ve fiyat avantajından yararlanarak konut sahibi olmak kolaylaşıyor.

Bulunduğu lokasyon itibariyle yatırımcıların dikkatini çeken ‘Babacan Premium’ E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede konumlanıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.