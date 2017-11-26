Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Şimdi Türkiye’ye Yatırım Zamanı” konulu zirvede bir çok ülkeden katılımcı yer aldı. Birçok şirketin yeni konut projesinin lansmanının yapıldığı bir dönemde gerçekleşen, CNR Emlak Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen CNR Emlak Zirvesi yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ’nin destekleriyle düzenlenen CNR İstanbul Emlak Zirvesi’nde, yabancı yatırımcılar perspektifinden alternatif finansman modelleri, sürdürülebilir yeşil ve akıllı şehirler masaya yatırıldı. 23 Kasım’da kapılarını açan fuar bugün sona eriyor.