Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya'da Ihlamur Konakları projesiyle bölgedeki kaliteyi bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten Beyaz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Beyaz, “Gaziosmanpaşa bölgesinin dönüşümünde öncülük yapmak istiyoruz. Bölgenin tam kalbinde, yan yana iki projemiz başladı. Yine Florya'da Ihlamur Konakları projemiz var, adını da arsada yer alan 150 yıllık Ihlamur ağacından alıyor. Bölgedeki ağaçlara dokunmadan projemizi geliştiriyoruz. Orada 11 blokta 73 konut bulunacak. Yatırımlarımıza özellikle bölgesel bazda kentsel dönüşüm yaparak devam etmeyi düşünüyoruz. Yatırımdan korkmamak gerekiyor, acaba dememek gerekiyor. Bugüne kadar bir dairenin değerini kaybettiğini hiç görmedim. Sektörün geleceği çok parlak, özellikle kentsel dönüşüm yasası ciddi anlamda destek sağlıyor” dedi.