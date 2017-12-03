Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıtepe'nin satışlarını 2 günde tamamlayan Nef, Ormantepe'de fiyatları 299 bin liradan başlatıyor. Nef Ormantepe Evleri'nde yer alan 1+1'ler 66 ile 88 metrekare arasında, 1,5+1'ler 77 ile 90 metrekare arasında, 2+1'ler 99 ile 184 metrekare arasında ve 3+1'ler 162 ile 229 metrekare arasında değişiyor. Taşdelen-Yenidoğan Metrosuna 2 kilometre mesafede konumlandırılan Nef Ormantepe'de 1+1'ler 299 bin liradan, 1,5+1'ler 339 bin liradan, 2+1'ler 429 bin liradan, 3+1'ler 649 bin liradan başlıyor. 409 konuttan meydana gelen Nef Ormantepe'de konut alıcılarına, 36 ay şirket bünyesinde ya da yüzde 0,99 faizle banka kredili ödeme seçeneği sunuluyor.