Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

100 metre yükseklikte bile doğayla iç içe olma ayrıcalığı sunan Sinpaş Gökorman’da 420 konut bulunuyor. Daire büyükleri 48 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteren proje 2 blok olarak yükseliyor.

Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yer alan Gökorman projesinde 1+0 daire fiyatları 376 bin liradan, 1+1 daire fiyatları 577 bin liradan, 2+1 daire fiyatları 794 bin liradan, 3+1 daire fiyatları 974 bin liradan, 4+1 daire fiyatları ise 1 milyon 322 bin liradan başlangıç gösteriyor. Kısa bir süre geçerli olacak liste fiyatı üzerinden lansmana özel yüzde 10 indirim avantajının yanı sıra yüzde 5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak mümkün.