Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projelerine yatırım yapan müşterilerini hem alırken hem yaşarken hem de satarken mutlu etmeyi başardıklarını belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Döviz kurlarındaki hareketliliğe rağmen Nidapark İstinye projesinde, lüks segmentte görülmeyen TL bazında ve 60 ay sıfır faiz avantajı sunuyoruz.” dedi.

Nidapark İstinye projesi, Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1'den 5+2'ye uzanan seçenekleriyle alıcılara alternatif sunuyor.

Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Muhteşem boğaz manzaralı 47.500 metrekare alan üzerinde tasarlanmış, kullanıcıların özel mülkiyetinde olacak bir de park alanı sunuyor. Bu park alanında her 3 bölge sakinlerinin kullanımına açık birçok aktivite yer alıyor.