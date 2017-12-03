Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda konforlu bir yaşam hedefleyen firma, yılsonu kampanyasıyla büyük avantajlar sunuyor. Yaşamın başladığı Atlantik Life projesinin ardından, markalı konut sektöründe sembol niteliği taşıyacak bir projeye daha imzasını atan Atlantik Yapı, Fly projesinde yüzde 10 peşinattan sonra geri kalan ödemeleri konut teslimine çekti. Firma ayrıca peşin ödemelerde yüzde 15 indirim kolaylığı da sunuyor.

Atlantik markalı projelerin Pendik’e yeni bir kimlik kazandırdığını söyleyen Atlantik Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Engin Tortumlu; Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için, yeni kampanyalarla yatırımcılarımıza fırsatlar sunuyoruz. Kaliteli, güvenli ve donanımlı konutlarda yaşamak her vatandaşın hakkı. Biz de Atlantik Yapı olarak markalı projelerimizde, daima uygun fiyat politikası belirleyerek yatırımcıların daire sahibi olmasını kolaylaştırmaya çalıştık. Atlantik Fly projemizde yılsonu kampanyası kapsamında alternatifli ödeme seçenekleri sunuyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut alıcıları 31 Aralık’a kadar satış ofimize bekliyoruz.’’ dedi.



ZENGİN PEYZAJIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Projede 2+1 dairelerin fiyatları 299 bin TL’den başlarken, Pendik bölgesine ve proje donatılarına kıyasla fiyatlar son derece ekonomik seviyelerde tutuluyor.

Kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan 140 dairelik projenin, 5’inci kattan sonraki tüm dairelerinde deniz manzarası var. Farklı beklentileri karşılayacak şekilde; 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerini barındıran projede ayrıca, 2+1’ler de kendi içinde 5 farklı tip sunarak, yatırımcılarına geniş bir seçme olanağı sağlıyor. Sunduğu avantajlarla bölgesinde dikkatleri üzerine çeken Atlantik Fly, yüzde 70’ini peyzaj ve yeşil alana ayırarak yatırımcılarına ferah bir yaşam alanı oluşturuyor.

Anadolu yakasında ulaşım akslarına yakın bir bölgede konumlanan Atlantik Fly; Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanına 1,5 kilometre, D-100 Karayoluna 2 kilometre, TEM Otoyoluna 3 kilometre, Yüksek Hızlı Tren’e 2,5 kilometre, İstanbul Deniz Otobüslerine 3,5 kilometre ve Metro’ya 700 metrelik bir mesafede yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Atlantik Fly’da teslimler 2019 yılının Nisan ayında yapılacak.