Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir TURĞUT

Türkiye’de yılda 25 milyar liralık gayrimenkul satışına aracılık eden ve ülke genelinde bin 200 ofisle 12 bin kişiye istihdam sağlayan gayrimenkul danışmanları, yapılan yeni düzenlemeyle emlak satışında öngörülen KDV dâhil yüzde 3 komisyon oranlarına itiraz etti. Kendilerinin arsa, ev, arazi ve konutların kısa sürede ve değerinde satılmasını sağladıklarına işaret eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Türkiye’de 250 milyarlık bir el değişimi söz konusu. Biz bu rakamın yüzde 10’unu, yani 25 milyar liralık gayrimenkul satışına aracılık ediyoruz. Türkiye genelinde bin 200 ofis ve 12 bin çalışanla hizmet veriyoruz. Hazırlanan yeni taslakta gayrimenkul satışında komisyon bedeli toplamda yüzde 3 olarak belirtilmiş durumda. Bundan KDV ve gelir vergisi düşüldüğünde yüzde 1 civarında bir gelir kalıyor ki bizim giderlerimiz zaten yüzde 3,54. Yönetmelik bu hâliyle çıkar ise kurumsal markalar olarak yok oluruz. Kepenk kapatma noktasına geliriz. Şu an zaten sektör şeffaflaşmadığı için vergisel kaybı sadece harçta 2 milyar dolar, toplamda 5 milyar dolar. Önerdiğimiz Dubai modeli herkesi güvence altına alacak” dedi. Bu durumun düzeltilmesi için geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gittiklerini belirten Taş, taleplerini dile getirdiklerini bildirdi. Taş “Biz yüzde 3+KDV alıcı, yüzde 3+KDV satıcı tarafı olsun istiyoruz. Bu konuda düşüncelerimizi ilettik. ‘Sizin söylediğiniz her şeyi dikkate alacağız’ diyorlar. Biz bu durumun düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

15 BİN TL’LİK KOMİSYONA CAYMA HAKKI

Gökhan Taş, yeni düzenlemede 15 bin liralık bir komisyon için yüzde 10’luk oranla bin 500 lira ödenerek cayma hakkı öngörüldüğünü de sözlerine ekledi. Bakanlığa yaptıkları ziyarette bazı önerilerde bulunduklarını açıklayan Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol da şunları kaydetti: Sektörümüze yönelik hazırlanan genelge, şöyle diyor: ‘Nitelikli insan kaynağı artırmak.’ Biz de zaten bunun için yatırımlar yapıyoruz. O sebeple beş başlıktan oluşan bir çalışma hazırlayıp bakanlığa sunacağımızı söyledik. Bu başlıklar emlakta vergisel boyut, emlak danışmanlığının ekonomisi, ülkelerde başarılı olan gayrimenkul modelleri. Bakanlık’a 15 Ocak’a kadar önerilerimizi sunacağız.