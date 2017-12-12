Kalkınma Bakanlığının Ankara’da düzenlediği 11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu” toplantısında konuşan Turan, ülkedeki konut varlığının kentlerin şekillenmesinde en büyük paya sahip olduğunu vurguladı. Turan, şöyle devam etti: Özellikle son 10 yılda inşa edilen yapıların yüzde 90’ına yakını konut. Yine 2007 yılında yapı ruhsatı izni alan konut sayısı 585 iken, 10 yıl sonra bu rakam 2017 yılında 1 milyon 106 bine ulaşacak. Aynı büyümeyi konut satışlarında da görüyoruz.
TOKİ Başkanı: Satışlarda yeni rekor kırıyoruz
12.12.2017 - 08:01 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türkiye’de bu yıl konut satışlarının 1 milyon 350 bin civarında gerçekleşeceğini belirterek “Yeni bir rekor kırılacak” dedi.
Etiketler : toki,rekor,
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