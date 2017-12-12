Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalkınma Bakanlığının Ankara’da düzenlediği 11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu” toplantısında konuşan Turan, ülkedeki konut varlığının kentlerin şekillenmesinde en büyük paya sahip olduğunu vurguladı. Turan, şöyle devam etti: Özellikle son 10 yılda inşa edilen yapıların yüzde 90’ına yakını konut. Yine 2007 yılında yapı ruhsatı izni alan konut sayısı 585 iken, 10 yıl sonra bu rakam 2017 yılında 1 milyon 106 bine ulaşacak. Aynı büyümeyi konut satışlarında da görüyoruz.