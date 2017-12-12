Kalkınma Bakanlığının Ankara’da düzenlediği 11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu” toplantısında konuşan Turan, ülkedeki konut varlığının kentlerin şekillenmesinde en büyük paya sahip olduğunu vurguladı. Turan, şöyle devam etti: Özellikle son 10 yılda inşa edilen yapıların yüzde 90’ına yakını konut. Yine 2007 yılında yapı ruhsatı izni alan konut sayısı 585 iken, 10 yıl sonra bu rakam 2017 yılında 1 milyon 106 bine ulaşacak. Aynı büyümeyi konut satışlarında da görüyoruz.