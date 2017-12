Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş hayatının profesyonellerini ağırlamaya hazırlanan Ferko Line, 105 bin metrekare toplam inşaat alanında 4 bloktan oluşuyor. Bünyesinde 192 ofis, 38 adet ticari alan ve 173 oda kapasiteli Four Points by Sheraton Oteli’ni bulunduran projede, şu an itibariyle yüzde 25 oranında satış gerçekleştirilmiş durumda. Ferko Line’da, ticari alanların metrekare satış fiyatı 9 bin - 12 bin dolar arasında değişirken, ofislerin metrekare satış fiyatları ise 11 bin 750 TL’den başlıyor. Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, Ayazağa ve Seyrantepe’yi de içeren Cendere Vadisi’nde çok hızlı bir gelişimin söz konusu olduğunu belirtti. Meriçten “Kâğıthane ile ilk olarak Metro Cash&Carry inşaası ile tanıştık. 2014 yılında ise bölgeye yeni bir bakış açısı kazandırdığımız Papirus Plaza’yı hayata geçirdik. Ve şimdi de Ferko Line, business park konsepti ile tasarlanan caddeleri ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı ticari alanları ile iş hayatının çizgisini yükseltecek” dedi.