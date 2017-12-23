Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

REIDIN ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, aşırı değerlenme, 2012-2013’ten başlayarak İstanbul geneline yayıldı ve özellikle arazi kısıtlamalarının nispeten daha az olduğu ve büyük konut projelerinin tercih edildiği çevre ilçelerde ciddi boyutlara ulaştı. Söz konusu aşırı değerlenmede 2016 sonrasında ciddi bir düzeltme oldu. Özellikle merkezi ilçelerde düzeltme çok sert gerçekleşti ve fiyat artış hızı beklentilerin altına geriledi. REIDIN Üst Yöneticisi (CEO) Kerim Bertrand, İstanbul genelinde şu anda fiyat artış hızının beklentilerle paralel hareket ettiğini ancak bunun “aşırı değerlenmenin düzeltildiği anlamına gelmeyeceğini” savundu. Bertrand, tam manasıyla düzeltme olması için fiyat artış hızının bir süre beklentilerin altına düşmesi gerektiğini vurguladı.