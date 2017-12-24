Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydos Ormanı’nın yanı başında sakin ve huzurlu bir yaşam projesi olarak inşasına başlanan projede 2+1 daireler lansman dönemine özel 284 bin 280 TL’den başlıyor.

Nitelikli projeleriyle gayrimenkul sektörünün öncü kurumları arasında yer alan KİPTAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Pendik’te konumlandırdığı yeni projesi Yeşilce Aydos’u lanse eden KİPTAŞ, tamamı geniş ve ferah daire seçeneklerine sahip bir projeye daha imzasını atıyor.

Doğa ile iç içe yaşam alanlarına sahip Yeşilce Aydos, yatay mimarisiyle bölgede örnek proje niteliğinde geliştiriliyor.

TEM ve E-5 Otoyolu’na 5 dakika mesafede, şehrin stresi ve gürültüsünden uzak bir yaşam sunan Yeşilce Aydos’ta, 10 blok üzerinde toplam 331 daire yer alıyor.





ORMAN MANZARALI DAİRELER

Özel lokasyonu ve orman manzaralı daireleriyle dikkat çeken projede, geniş balkonlu 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Sakin ve huzurlu bir yaşam projesi olarak hayata geçirilen Yeşilce Aydos’ta 2+1 daireler lansman dönemine özel 284 bin 280 TL’den, 3+1 daireler ise 449 bin TL’den başlıyor. Büyüklükleri 83 metrekare ile 130 metrekare arasında değişen projede toplam 331 daire yer alıyor. KİPTAŞ imkânlarıyla 36 ay vade farksız ödeme seçeneği sunulan projede ayrıca yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar da anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi imkânı da sunuluyor.