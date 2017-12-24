Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde her biri 530 metrekare net alana sahip 35 villadan oluşan Kuğu Gölü Villaları’nda, ‘Yüzde 18 KDV Bizden’ kampanyası başlatıldı.
Kuğu Gölü Villaları, eğitim kurumları ve sosyal yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Projedeki villaların her birinde 6+1 büyüklüğünde odalar, geniş peyzaj, her odada banyo, giyinme odası, yerden ısıtmalı sistem ve çift taraflı şömine gibi özellikler bulunuyor.
Kuğu Gölü Villaları’nda, ‘Yüzde 18 KDV Bizden’ kampanyası
24.12.2017 - 02:56 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KLC İnşaat, Ankara’da ‘kent gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe ama şehrin ana merkezlerine çok yakın mesafede hayata geçirdiği projesinde yeni yıla özel kampanya başlattı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde her biri 530 metrekare net alana sahip 35 villadan oluşan Kuğu Gölü Villaları’nda, ‘Yüzde 18 KDV Bizden’ kampanyası başlatıldı.
Etiketler : kuğu gölü villaları,
530236 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/530236.aspx
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