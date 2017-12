Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde her biri 530 metrekare net alana sahip 35 villadan oluşan Kuğu Gölü Villaları’nda, ‘Yüzde 18 KDV Bizden’ kampanyası başlatıldı.

Kuğu Gölü Villaları, eğitim kurumları ve sosyal yaşam alanlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Projedeki villaların her birinde 6+1 büyüklüğünde odalar, geniş peyzaj, her odada banyo, giyinme odası, yerden ısıtmalı sistem ve çift taraflı şömine gibi özellikler bulunuyor.