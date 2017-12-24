Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda konforlu bir yaşam hedefleyen firma, yıl sonu kampanyası kapsamında projelerini lansman fiyatlarıyla ara ödemesiz olarak taksitlendiriyor.

Bağcılar - Mahmutbey lokasyonunda yükselen Luxera Meydan’da 2+1 daireler aylık 4.500 TL, yaşamın merkezindeki Luxera Yenibosna’da ise 1+1 daireler aylık 3.700 TL taksit ve lansman fiyatları ile yatırımcılara sunuluyor. Yeni yılda ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek avantajlı kampanya için son gün 15 Ocak 2018.



LUXERA YENİBOSNA HAYATIN MERKEZİNDE

Bahçelievler - Yenibosna’da konumlanan Luxera Yenibosna; bünyesindeki 110 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor.

Yatırımcısına elit bir yaşam vadeden projede konutlar; 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşurken daire büyüklükleri 72 ila 115 metrekare arasında değişiklik gösteriyor ve modüler yapısı sayesinde taleplere göre daireler birleştirilerek 3+1 ve 4+1 yapılabiliyor.

Ataköy- Halkalı Metrosu’nun en hareketli istasyonlarından birine komşu konumunda yer alan Luxera Yenibosna, ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede yer alıyor. Basın Ekspres yolunun yanı başında yükselen proje, E5 Otoyoluna 3 dakika, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na 4 dakikalık mesafesiyle yatırımcısına büyük avantaj sağlıyor.



LUXERA MEYDAN 3 METRO HATTININ ORTASINDA YÜKSELİYOR

Mahmutbey’de, bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği bir noktada yükselen Luxera Meydan, Yenikapı – Mahmutbey – Başakşehir ile Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey ve Mahmutbey – Başakşehir hattı olmak üzere toplam 3 metro hattının kesiştiği emsalsiz bir konuma sahip.

Toplu taşıma araçlarıyla hızlı bir ulaşım avantajına sahip konumunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi önemli yatırımların çevrelendiği bir bölgede yükseliyor.

Yüksek standartlarda yaşam vadeden Luxera Meydan’da 242 daire ile 50 ticari ünite yer alıyor.

Ferah 1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede daireler 72 metrekare ile 158 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Projenin önünden geçen Metro Hattı ile lokasyon avantajı sunan Luxera Meydan; E-5’e 6 dakika, Atatürk Havalimanı’na ise 7 dakikalık mesafede bulunuyor. Teslimlerin Aralık 2019’da yapılacağı projede satışların yüzde 40’ı tamamlandı.