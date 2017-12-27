Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat sektörünün canlılık ve dinamizmini sürdürmesi, ülke kalkınması ve büyüme açısından stratejik öneme sahip. Sektör temsilcileri, tapu harç indiriminin gerçekleşmesinin konut piyasasını ve inşaat sektörünü canlandırma yönünde çok önemli bir hamle olacağını belirtiyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni yılda tapu harçlarından daha fazla gelir sağlanması için yapılan düzenlemelerin sektörü olumsuz etkileyeceğini vurgularken, emlak vergilerinde yasal tavana göre yüzde 50’ye yakın artışlar yaşanacağını söyledi. Özelmacıklı “Tapu harcında da asgari olarak emlak vergi değeri esas alındığından, tapu harçları için ödenen rakamlar ciddi oranda artacak” dedi.



MEVCUT ORANLAR DEĞİŞMEMELİ

Mevcut durumda tapu harcının beyan edilen değer üzerinden toplamda yüzde 4 olarak tahsil edildiğini dile getiren Özelmacıklı “Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, 2018 yılında tahsil edilmesi beklenen 23 milyar 690 milyon 379 bin liralık harcın, yaklaşık yüzde 56,5’i tapu harçlarından sağlanacak. Bu çerçevede geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla 13 milyar 379 milyon 270 bin liralık tapu harcı tahsil edilmesi hedefleniyor. Tapu harçlarında en yüksek gelir gayrimenkul satışlarından elde ediliyor. Sadece 2017 yılı ilk 11 ayında Türkiye genelinde 2 milyon 319 bin 787 satış işleminde yaklaşık 9 milyar 65 milyon gelir elde edildi. Bu işlemlerde beyan edilen değer ise yaklaşık 277 milyar 544 milyon lira. Belediye rayiçlerinin artması ile zaten bu beyan değerleri ciddi oranda yükselecek. Umarız ki bu artışa bir de tapu harç oranlarında artış ilave edilmez” dedi.

11 ayda 9,4 milyar lira

2017 yılında yaklaşık 10 milyar 300 milyon lira beklenen tapu harcı gelirinde, ilk 11 ayda bağış, ipotek, taksim gibi işlemler ile beraber 9 milyar 490 milyon lira gelir sağlandığını anlatan Hakan Özelmacıklı “İç talebin canlanması ve ekonomik büyümeyi desteklemek için Nisan - Eylül döneminde yapılan yüzde 25’lik indirim teşvikinde, tapu harçlarında 900 milyon TL kayıp öngörülmüştü. Lakin satışların artması bütçe hedefinin tutmasına yardımcı oldu. Tapu harcının düşürülmesi, beyanların düzelmesini ve gayrimenkul satışlarındaki değerlerin gerçek değer üzerinden gösterilmesini sağlıyor” diye konuştu.