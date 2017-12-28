Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi istanbul

Sur Yapı, 2018 yılında İstanbul’da konut ve ticari alanlardan oluşan 750 milyon liralık iki yeni proje yatırımı gerçekleştirecek. Mevcut çalışmalarına Antalya’daki dev kentsel dönüşüm hamlesini de ekleyen Sur Yapı, İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konutluk portföye ulaştı. Şirketin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 2018 portföylerinin 11 milyar lira olacağını ve gelecek yıl için 1,7 milyar TL ciro hedefi koyduklarını açıkladı. Elmas; Sur Şirketler Grubu’nun, inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1,2 milyar TL’lik ciro elde ettiği bilgisini verdi. Bu rakamla 2016’ya göre 2 katı büyüdüklerini ve hedeflerinin yüzde 20 üzerinde ciro elde ettiklerini vurgulayan Elmas “2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak” değerlendirmesinde bulundu. Elmas, 2017’de yatırımlarla büyüdüklerini, yeni yılda da üretime ağırlık vereceklerinin altını çizerek “Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul’da 2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacak. 2018 yılında Sancaktepe ve Ümraniye’de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni proje yatırımı gerçekleştirilecek. Bu projelerin toplam yatırım bedeli 750 milyon TL olacak” dedi.

%40 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ

Altan Elmas, 2018 yılı için konut, AVM ve enerji alanlarında 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefi koyarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini paylaştı. Antalya projelerinin lansmanını Mart 2018’de gerçekleştireceklerini bildiren Elmas “8 yılda tamamlanması planlanan projeye toplam 8 milyar TL yatırım yapılacak. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

200 MİLYONLUK SERTİFİKA İHRACI

2018 yılında alternatif finans modellerinin gelişeceğine de dikkati çeken Elmas “Özellikle gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Sur Yapı olarak en az 2-3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BANKALAR SEKTÖRE YÜZDE 10 CİRO KAYBETTİRDİ

Altan Elmas, 2018’de gayrimenkul sektöründe faiz oranları ve bankaların konut kredi taleplerini ne ölçüde değerlendireceğinin etkili olacağını vurguladı. Elmas, 2017’de sektördeki 1 milyon 400 bin liralık konu satışı hedefini tutturmanın sevincini yaşadıklarını anlattı. Ekim ayından itibaren konut faizi oranlarının yüzde 1’in üzerine çıkmasının satışları olumsuz etkilediğine değinen Elmas, bankaların konut kredisi vermek istememesinin yılbaşından bu yana sektörün cirosunu yüzde 10 geriye çektiğini ifade etti. Elmas, maliyetlerdeki yüzde 22’lik artışın da konut fiyatlarına yansıyacağını kaydetti.