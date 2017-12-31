Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl içinde sektörce hayata geçirilen yeni projeler konut satışlarına yansırken Türkiye İstatistik Kurumu 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde satılan konut sayısını 1 milyon 276 bin 350 olarak açıklarken aralık ayı ile birlikte 2017 yılı konut satışlarında 1 milyon 400 bin gibi rekor bekleniyor.

2018’de de konut satışlarının hareketliliğini sürdürmesi, sektörün canlılığını koruması için Emlak Konut GYO yeni bir kampanyaya hazırlanırken sektörde yeni yatırımlar için kolları sıvadı.

İnşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, 2017 yılında yakalanan satış rakamlarının sektöre güvenin en önemli göstergesi olduğunu dile getirirken 2018’de yatırımların artarak devam edeceğini kaydettiler.

'YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu yılın başında 2017’nin ekonomimiz ve inşaat sektörünün yükselişini sürdüreceği bir yıl olacağını belirtmiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Türkiye, inşaat sektöründe son yıllarda güçlü bir çizgi yakaladı ve bu çizgi doğrultusunda yükselişine devam ediyor. 2018’de hükûmetimizin düşük faiz oranlarıyla konut alımını kolaylaştıracak adımları atacağına inanıyorum. Böylelikle yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü gayrimenkule yatırımını bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. İnanıyoruz ki; Türkiye 2018 yılında da güçlü ekonomisi ve altyapısıyla inşaat sektöründeki yeni yatırımları ve diğer dinamikleriyle büyümesine devam edecektir. Böylelikle inşaat sektörünün, ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini ve sektör oyuncularının büyük projelerini ve yatırımlarını hayata geçireceğini düşünüyorum. Talep de tekrar canlanarak sektör oyuncularına yeni projeler için motivasyon olacaktır. Biz de Artaş İnşaat olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yatırımlarımıza devam edeceğiz.

'SOSYAL KONUT PROJELERİMİZ SÜRECEK'

İstanbul, hayata geçirilen dev projelerle dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. İstanbul’un hemen her bölgesi, yapılan yeni yatırımlar ve konut projeleriyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. Biz KİPTAŞ olarak bugüne kadar inşa ettiğimiz 75 bin konutla, kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yayma gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın yararına proje geliştirmek bizleri mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de Anadolu ve Avrupa Yakası’nda sosyal konut projeleri üretmeye devam edeceğiz.

'10 YILLIK PROJE GELİŞTİRİYORUZ'

2017 yılında tüm sektörlerle birlikte büyümemizi sürdürdük. Bizim Türkiye’nin geleceğine, milletimizin iradesine ve ülke ekonomimize güvenimiz tam. Invest İnşaat olarak şu an Sarıyer - Ayazağa, Küçükçekmece, Güneşli, Zeytinburnu ve Başakşehir’de proje çalışmalarımız sürüyor. Sarıyer - Ayazağa bölgesinde satın aldığımız arsalar ve yaptığımız çalışmalar sayesinde en az 10 yıl bu bölgede yeni projeler geliştireceğiz. Konut, ofis ve ticari ünitelerden oluşan ödüllü projemiz Vadikoru’nun yanı sıra Güneşli’deki Express 24 ve Küçükçekmece’deki Göl Plus projemizde satışlar devam ediyor. Yakın zamanda da Başakşehir’de Başakport ve Veliefendi’de Panorama İstanbul projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Invest İnşaat olarak, bugün olduğu gibi yarın da yatırımlarımızla ülkemize katma değer oluşturmaya ve vatandaşlarımızın yararına projeler üretmeye devam edeceğiz. 2018’de yüksek kur ve yüksek faiz oranları hızlı büyümemize engel olarak görülse de hükûmetimizin bu konuda tedbir alacağını düşünüyorum. Türkiye, ekonominin tüm aksları ve lokomotifi konumundaki inşaat sektörüyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.