Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomimizin amiral gemisi olan inşaat ve ona bağlı konut yapım faaliyetleri, hizmet aldığı 200’ün üzerindeki alt sektörle birlikte büyümesini 2018’de de sürdürmeye devam edecektir. Sektörümüz, nitelikli konut satışlarındaki yükseliş ve meydana getirdiği istihdam ile geride bırakmaya hazırlandığımız 2017’ye de damgasını vurmuştur. Genç bir nüfusa sahip Türkiye’de her yıl TÜİK’in verilerine göre 600 bin civarında evlilik olmakta, IMF’in açıkladığı, satınalma paritesine göre Türkiye’deki kişi başı millî gelir 25 bin doları aştı, reel millî gelir ise 11 bin dolar seviyesinde. Şüphesiz bu veriler konut sektörünü sürekli canlı tutan en önemli göstergeler. Bunun yanı sıra, gayrimenkulün güvenli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesi, yabancı yatırımın Türk konut piyasasına olan ilgisi, yükselen tüketici güven endeksi, konuta olan talebi önümüzdeki dönemde de giderek artıracaktır. Biz de İhlas Holding İnşaat Grubu olarak, 2023 Türkiye hedefleri doğrultusunda büyümemizi istikrar içerisinde sürdürecek, ülke ekonomisine katma değer katacak nitelikli projeler üretmeye devam edeceğiz. 2017 yatırımlarımız arasında yer alan 709 konut ve 111 iş yerinden oluşan “Bizim Evler Güzelce”ye başladık. Projenin yapımı ve satışı devam ediyor. Beylikdüzü’ndeki yeni projemiz “Marmara Evleri 4’e de start verdik. 2018 içerisinde, 5.500 konut ürettiğimiz Ispartakule’de, Bizim Evler’in yeni yüzü olacak “Bizim Evler 8”i hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. İhlas olarak ülkemize, ekonomimize ve milletimize olan güvenimiz, Allaha olan inancımız tamdır. Ülke ekonomisine katkı sunacak her projede var olma gayreti içindeyiz. Bu inanç ve duyarlılıkla 2023 hedeflerimize kararlı ve sağlam adımlarla, Türkiye ile birlikte ilerliyor, geleceği güvenle bakıyoruz.