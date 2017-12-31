Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanından Akçalı Boya bayilerinin katıldığı toplantıda firmanın 2018’in ilk çeyreğine ilişkin satış hedeflerinin 2 katı talep geldi.

Akçalı Şirketler Topluluğu altında faaliyet gösteren Permolit Boya, iç pazara yönelik hedeflerini ve planlarını açıkladığı bayi toplantısında Türkiye’nin 22 noktasından bayi temsilcileriyle buluştu. Firma yetkililerince; kurumsal çalışmalar, reklam ve tanıtım hizmetleri, 2018 yılı yatırım ve satış hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda bayilere Permolit Boya’nın yeni ambalaj ve ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı, ülke ekonomisi için oluşturdukları katma değeri daha da ileriye götürmek için yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına 2018’de de devam edeceklerini kaydetti.



AKÇALI: TAVAN BOYASINDA TÜRKİYE’DE PAZAR LİDERİYİZ

1983 yılından bu yana boya sektöründe hep ilklerle anıldıklarını belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı “Türkiye boya pazarına “Tavan Boyası” terimini biz kazandırdık. Tavan boyasında Türkiye’de pazar lideriyiz. Yaptığımız araştırmalara göre yaklaşık 100 yapının 20’si bizim tavan boyamızı kullanıyor. Burada gerçekleştirdiğimiz bayiler toplantısında iş ortaklarımız 2018’in ilk çeyreğinde satış hedefimizin 2 katı ürün talebinde bulundu. Markamıza güvenen tüketicilerimize buradan teşekkür ederiz.

M. Akın Akçalı “Bugün Akçalı Şirketler Topluluğu olarak 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son olarak Nijerya’da üretime başladık. Nijerya pazarında çok hızlı bir yükseliş kaydediyoruz. Bununla birlikte hem Türk boya sektörü için hem de bizim için bir ilke imza atarak İngiltere pazarına giriyoruz. Türk firmaları genellikle doğuya doğru ihracat yapar. Bizim de hâlihazırda Rusya’dan, Türki Cumhuriyetler’e ve Afrika’ya kadar ihracat yaptığımız ülkeler mevcut. Ancak biz bu defa ihracat haritamızı genişletirken batıya gitmeye karar verdik. İngiltere pazarının bizim için uygun olduğunu gördük ve orada Akçalı UK ismiyle bir firma kurduk. 2018 yılında Türkiye’den İngiltere’ye boya ihracatı yapan ilk Türk firma olmanın gururunu yaşayacağız.