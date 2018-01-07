Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne dek hayata geçirdiği 15.000 konut ile binlerce aileye yüksek standartlarda bir hayat sunan ve markalı konut projelerine öncülük eden İhlas Yapı, Bizim Evler kalitesini bu kez Güzelce’ye taşıdı. İnşa ettiği nitelikli konut projeleriyle yatırımcısına güven veren İhlas Yapı, İstanbul’un özellikli bölgelerinden Büyükçekmece’de ‘Bizim Evler Güzelce’ projesini hayata geçiriyor.

MARMARA DENİZİNE HÂKİM

Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve eşsiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyan Bizim Evler Güzelce’nin örnek dairesini konut alıcıları görebiliyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan proje, toplam 92.293 metrekare arsa üzerinde 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.

Bölgeye nazaran ekonomik oranda tutulan fiyatlar yatırımcıların projeye olan ilgisini artırırken, kesintisiz deniz manzarasına hakim bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 440 bin TL’den başlıyor. Kredili alımlarda ise 60 ay 0.69 vade oranıyla ödeme seçeneği yatırımcılara sunuluyor. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı birçok dairede hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce, birçok özelliği ile gözde yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.

DENİZ MANZARALI FERAH DAİRELER

Yüksek standartlarda hayat vadeden ve her zevke hitap eden konut seçeneklerinin sunulduğu Bizim Evler Güzelce, bölgede prestijli bir yaşam projesi olarak konumlanıyor. Tüm dairelerin kesintisiz deniz manzarasına sahip olduğu projede; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. 3 metre tavan yüksekliğine ve geniş balkonlara sahip daireler alıcılarına konforlu ve ferah bir yaşam alanı sunmak için planlandı.

SOSYAL HAYAT ALANLARI SUNUYOR

E-5 cepheli cadde üzeri dükkanlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescid, çok maksatlı salon ile kreş ve anaokulu da projede yer alıyor.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE BİR PROJE

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor. İstanbul’un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolu’nun yanı başında yükseliyor.

5 yıldızlı tatil köyü konseptinde geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.