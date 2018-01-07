Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul, 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tiplerine sahip.

Ulaşım açısından merkezi bir konumda bulunan Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alıyor. 82 dönüm arazi üzerinde konumlandırılan Piyalepaşa İstanbul'da 1+0'dan 4+1'e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut, 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı (AVS) yer alıyor.