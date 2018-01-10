Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Konut talebi sürekli artarken, talebin satışa istenilen düzeyde dönüşmemesi müteahhitleri harekete geçirdi. Uygun fiyatlı konut için yol haritası belirlemek isteyen müteahhitler, inşaatta ince iş olarak tabir edilen alanda kullanılan seramikten yer döşemesine, prizden, musluğa birçok ürünü masaya yatırdı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, sektör temsilcileriyle yaptıkları birçok toplantıda bu konuyu ele aldıklarını belirterek “Kaliteden ödün vermeden daha ekonomik fiyatlı ürünler kullanılarak da projeler yapılabilir. Bu fiyatlara da olumlu etki eder. 2017 üçüncü çeyreğinde malzeme fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 25,1 artış göstermiş. Mahal listede yapılacak ayarlamanın fiyatlara yüzde 25 yansıması mümkün değil ama yüzde 10 etkiler” dedi.



SOSYAL ALANLAR BÖLGEYE AÇILMALI

Mahal listesinde daha mütevazı davranılması gerektiğini belirten Kurum, sosyal donatıların da daha ekonomik olması için bölgeyle paylaşılması gerektiğine işaret etti. Kurum “Metrekaresi 5-6 bin liraya olan projlerimizde bile biz yeri gelde 5+1 konutların içine özel hamamlar yaptık. Bunun yerine o metrekareyi daha ekonomik kullanabilirdik. Yine bir havuz mu yapıyoruz bunu o muhitin kullanımına açıp aidat giderlerini düşürebiliriz” diye konuştu.



İSTANBUL’DA FİYAT DİBİ GÖRDÜ

Raporlar eşliğinde inşaat sektörünün dününü ve bugününü masaya yatıran Murat Kurum “Bu sektörle ilgili bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı somut rakamların yer aldığı raporlar eşliğinde sektörü masaya yatırmak istedik” dedi. İstanbul’da konut fiyatlarının 2011’de yüzde 7,5, 2015’te yüzde 25,5, 2017’de ise yüzde 9,98 artış gösterdiği bilgisini veren Kurum “Konut fiyatları İstanbul’da yavaş yavaş yükselişe geçecek. Fiyatlar bu yıl tekrar enflasyonun üstüne çıkmaya başlar” değerlendirmesini yaptı.

%40 temettü verecek

2017’de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde 7,7 milyar TL satış yapan Emlak Konut, 2018’de ise 7,2 milyar TL satış ile 1,8 milyar kâr hedefliyor. Bu yıl yüzde 40 temettü dağıtmayı planladıklarını anlatan Kurum “Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul’da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent arsalarımızı ihâle etmeyi düşünüyoruz. Yine Ankara Saraçoğlu’nda ve Samsun gibi illerde ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değeri yaklaşık 2,1 milyar TL olan arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandırdığımız projeler var. Galatasaray’ın Riva arazisi için de sona yaklaştık. Ruhsat aşamasındayız. Onun da lansmanını 2018’de gerçekleştireceğiz” bilgisini verdi.

84 ay vade farksız ödeme çok zor

Bankaların daha önce yapılan kampanyalarda sektöre çok ciddi katkı sağladığına vurgu yapan Murat Kurum “Onların da inşaat sektörüyle ilgili yüzde 25’lik hacmi var ve bununu doldurmuş durumdalar. Biz de bu gerçekten yola çıkarak hem bankaları hem de tüketicileri rahatlatmak için Emlak Konut bünyesinde taksit yapacağız. Örneğin 500 bin TL’lik konut aldınız. Bunun yüzde 10’unu peşin verdiniz. 450 bin TL’si için kredi çekmeniz gerekiyor. Bunun yüzde 10’unu da ara ödeme şeklinde ödediğinizde 400 bin TL kalıyor. Biz diyoruz ki bunun yüzde 40’ı için bankaya gitme gel biz Emlak Konut bünyesinde taksitlendirelim. Kalanı için ise banka kredisi kullan. 3 aylık dönemde bir kampanya yapacağız. Her proje kendi içinde vadeye karar verecek. Ancak 84 aya müteahhitin verdiği katkı yüzde 37’ye varıyor. Şu an hiçbir müteahhit yüzde 37 kazanmıyor. Dolayısı ile 84 ay vade farksız ödeme çok zor” dedi.

İNDER BAŞKANI DURBAKAYIM: Ucuz konut için pilot şehir kuralım

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin orta ve ortanın altı gelire sahip olduğunu belirterek “Konut için ayda en fazla 2 bin lira ödeme yapabilecek bu kesim için pilot şehirler kurulması gerekiyor” dedi. Durbakayım, Eventuum tarafından Bosch sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen Bosch İnşaat ve Konut Konferansı’nda yaptığı konuşmada, 2017’yi kentsel dönüşüm yılı ilan ettiklerini hatırlattı. Geçen yılın dernek için verimli geçtiğini, 28,7 milyonluk istihdamın yüzde 7,7’sine, yani 2,3 milyon kişiye çalışma imkanı sağladıklarını dile getiren Durbakayım, yaklaşık 2,8 trilyon liralık GSYH’nin yaklaşık yüzde 7,4’ünün inşaat sektöründen oluştuğunu bildirdi.



5,5 MİLYON YAPI RİSKLİ

İNDER olarak 2018’i “Depreme karşı seferberlik ve yaşanası pilot şehirler yılı” olarak ilan ettiklerini aktaran Durbakayım, 1999 depreminin üzerinden tam 18 yıl geçtiğini, bu süre zarfında devlet büyüklerinin konunun üzerinde son derece ehemmiyet ile durmasına rağmen gelinen seviyenin yeterli olmadığını anlattı. Durbakayım “Önümüzde hâlâ 5,5 milyon riskli konut stoku var. Bu tabut konutlardan hızla kurtulmak için 50 yıla daha ihtiyacımız var. Depremin bizi 50 yıl daha beklemeyeceği kesin” diye konuştu.