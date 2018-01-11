Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Yeni yıla hareketli giren gayrimenkul sektöründe projeler teker teker hayata geçiriliyor. Emlak Konut GYO güvencesiyle yapılan Ebruli Ispartakule’de satışlar başladı. Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat’ın üstlendiği projede, yüzde 10 peşin ve 84 ay 0 faizle taksitlendirme imkanı sunuluyor. Projede dairelerin metrekare başlangıç fiyatı 3.500 TL olarak belirlendi. 600 milyon TL’lik yatırımla inşa edilen Ebruli Ispartakule, 41 bin metrekare arsa üzerinde yükseliyor. 4 katlı konaklar ile 28 katlı blokların yer aldığı Ebruli Ispartakule’de, aile hayatı yatırımcılara sunuluyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin bulunduğu projede, 724 daire ve 52 cadde mağazası mevcut. Tamamı geniş ve ferah dairelerden oluşan Ebruli Ispartakule’de; 114 metrekareden başlayan 2+1, 162 metrekareden başlayan 3+1 ve 192 metrekareden başlayan 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Dairelerin her odasında balkon bulunması da, projeye ayrı değer katıyor.

HIZLI GELİŞEN BÖLGE

Lansman toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “Gelişen akslarda yeni projeler üretilmesi konusunda büyük rol oynuyoruz. Bu akslardan biri de planlı alt yapısı, kentsel hizmetleri ile ön plana çıkan Ispartakule... Ebruli Ispartakule’nin bulunduğu bölge Atatürk Havalimanı’na, 3. havalimanına, Kuzey Marmara bağlantı yoluna, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve yürüme mesafesindeki metroyla İstanbul’un her lokasyonuna kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir konumda. Projemizde evlerin, cadde mağazalarıyla çevrili olduğu bir meydan, ağaçların ve süs havuzlarının bulunduğu 6 bin metrekarelik park ve özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda çocuklarımızın, gençlerimizin keyifle zaman geçireceği sosyal alanlar mevcut” dedi. Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel de, “Uzun süren bir projelendirme aşamasının ardından, bölgede yepyeni bir konsept oluşturmak için büyük emek harcadık. Ebruli Ispartakule, tamamlandığında, sakinlerinin günlük ihtiyaç ve konforu için her türlü imkânı sunan, ulaşılabilirliği kolay, merkezî, içerik ve donanım anlamında güvenli bir proje olacak. 84 ay 0 faiz seçeneği, toplam daire fiyatının yüzde 65’i için uygulanacak” diye konuştu.

ENERJİ VE SU TASARRUFLU BİR PROJE

Yaklaşık yüzde 65’i peyzaja ayrılan Ebruli Ispartakule, estetik mimarisiyle dikkat çekiyor. Projede ortak alanların aydınlatılmasında yenilenebilir enerji kullanımı devreye girerken, otoparklarda da elektrikli şarj üniteleri yer alacak. Projede lavabo ve banyo suları, gri su arıtma havuzunda arıtılarak peyzaj ve bahçe sulamasında değerlendirilecek. Çalışmaları devam eden metroya yürüme mesafesinde bulunan proje; Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. havalimanı gibi değerlerin kesişim noktasında konumlanıyor.