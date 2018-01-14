Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılında da İstanbul’un yükselen bölgelerinden Pendik’te yeni yaşam alanları oluşturmaya hazırlanan Hakyapı, nitelikli projeleriyle ayrıcalıklı yaşamın kapılarını açmaya devam edecek. Onlife’ta 60 ay vade farksız ödeme kolaylığı sunan firma, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarını taşıdığı projesi Winlife’ta ise 24 ay 2 bin TL kira garantisi veriyor. Lüks ve konforlu detaylara sahip daire seçeneklerinin sunulduğu Winlife’ta 1+1 dairelerin fiyatı 316 bin TL’den başlarken projede 1+1 ve 2+1’den oluşan daire seçenekleri sunuluyor. İş hayatına prestij katmak isteyenlerin öncelikli tercihi olan Winlife’ta, 4.572 metrekare arsa üzerinde ofis veya home-ofis konseptinde 142 daire yer alıyor. Pendikspor’a sponsor da olan Hakyapı projelerinde ulaşılabilir fiyatları yatırımcılara sunuyor.