Kısa sürede büyük başarı elde eden ve sektördeki faaliyetlerini her geçen yıl artıran Arkiteam Mimarlık, iç mimarlık alanında kuralları yeniden yazarak liderliği hedefliyor.

Markalı konut üreticilerinin iç mimari çözümlerinde öncelikli tercihleri arasında yer alan Arkiteam Mimarlık, Emlak Konut GYO güvencesinde projeler geliştiren Cihan İnşaat, Sıtar İnşaat, Baş Yapı ve Torkam İnşaat gibi firmaların yanı sıra Artaş İnşaat - Avrupa Konutları ve İhlas Yapı gibi gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarına iç mimari tasarımlarıyla özgün çözümler sunuyor.

Genç mimari kadrosuyla başta satış ofisi ve örnek daire çözümleri olmak üzere iç mimari alanında özgün projeler üreten ve çalışmalarının her aşamasında işverenini takımının bir parçası hâline getirmeyi benimseyen Arkiteam Mimarlık, özgün ve modern tasarımlarıyla kısa sürede kendi alanında ayrışmayı başardı. Özgün tasarımları ve her projeye özel geliştirdiği konsept çözümlerle konut üreticilerinin yanı sıra tüketici nezdinde de büyük beğeni toplayan Arkiteam Mimarlık, uluslararası arenada da başarısını ödülle taçlandırdı. Konya’da hayata geçirdiği TemaŞehir satış ofisiyle, İtalya’da düzenlenen dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden A Design Award’ı kazanan Arkiteam Mimarlık’ın genç mimar ekibi, önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye yeni ödüller kazandırmayı hedefliyor.

Arkiteam Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bazı projeler

¥ Avrupa Konutları Yamanevler Satış Ofisi ve Örnek Daire Tasarımları

¥ Avrupark Hayat Örnek daireler

¥ Ebruli Ispartakule Satış Ofisi ve Örnek Daire Tasarımları

¥ Vadistanbul Örnek Daire Tasarımı

¥ Bizim Evler Güzelce Satış Ofisi ve Örnek Daire Tasarımları

¥ Karat 34 Satış Ofisi, Örnek Daire ve Lobi Tasarımları

¥ Avrupa Konutları Atakent 4 Örnek Daire Tasarımı

¥ Tema Şehir Satış Ofisi , Örnek Daire, Lobi ve Sosyal Tesis Tasarımları

¥ Sofa Loca Örnek Daire ve Lobi Tasarımları