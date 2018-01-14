Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta yaşamın başladığı proje, eşsiz sosyal donatı alanlarıyla öne çıkıyor. Barok tarzı peyzajı, eşsiz deniz manzarası ve konumuyla dikkat çeken SeaPearl Ataköy projesi, 2 milyar 700 milyon dolarlık yatırım değerine sahip. Büyüklükleri 88 metrekare ile 398 metrekare arasında değişen dairelerin bulunduğu projeden ev almak isteyenlere cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. SeaPearl Ataköy, 1,2 kilometrelik sahil bandıyla da doğayla baş başa bir yaşamın kapılarını aralıyor. Avrasya Tüneli, Atatürk Havalimanı ve lüks AVM'lerin yanı başında yer alan projede 1+1 ile 4,5+1 arasında değişen daire seçenekleri yer alıyor.