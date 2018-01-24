Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici dernekleri, bazı emlak ofislerinin e-Ticaret platformlarında, sosyal medyada veya kendi isimlerine kurdukları internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, düşük fiyatlı ev ilanı vermek suretiyle müşterileri aldattığını belirtiyor. Ofise gelen tüketiciler türlü bahanelerle başka konutları almaya ikna ediliyor. Evi görmeden kapora ödeyip, dolandırılan müşteriler de var. Son dönemde tüketicilerin kendilerine sık sık asılsız konut ilanı konusunda başvurduğunu belirten Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, bazı emlakçıların müşteri çekmek için gerçeği yansıtmayan ilan verdiğini söyledi.



BAKANLIĞA ŞİKÂYET EDİN

Bunu yapan emlak komisyoncularının tüketicileri aldattığını vurgulayan Koçal “Ucuz ve cazip bir ürün ilanı ile tüketiciyi ofislerine çekerek portföylerinde bulunan daha yüksek tutarlı başka ürünleri pazarlamak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai işlem gerektiriyor” diye konuştu. Koçal, tüketicilerin bu tür ilanlarda, komisyoncuyu arayarak gayrimenkul ile ilgili detaylı bilgi alması gerektiğinin altını çizerek, bu tür uygulamalarla karşılaşan tüketicinin emlakçıyı esnaf odasına şikâyet etmesi gerektiğini söyledi. Koçal, tüketicinin yanıltıldığı ilanın yayınlandığı internet sitesinin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına veya Alo 175’e şikâyet edilmesi çağrısında bulundu.



HER İLANA KANMAYIN

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de vatandaşların her ilana kanmaması gerektiğini belirterek “Özellikle, satılan ya da kiralanan evi, satılmamış, kiralanmamış gibi tekrar ilana koyan, böylece tüketiciyi aldatarak başka yerleri satmaya, kiralamaya çalışan iş yerleri ile karşılıyoruz. Aynı evi, birden fazla emlak ofisi satılık veya kiralık olarak ilan edebiliyor” diye konuştu.

GÜVENİLİR KURUMLARI TERCİH EDİN

Levent Küçük, tüketicilerin özellikle tanımadıkları kişilere hizmet bedeli gibi bir ücret göndermemesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: “Özellikle düşük fiyatlı ilanlardaki gayrimenkullerle ilgili konutu görmeden kapora gönderilmemeli. İnternet üzerinden yapılan satışlarda güvenilir, kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Herhangi bir mağduriyet yaşanması halinde, mutlaka tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmeli, internet siteleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne şikâyet edilmelidir. Ülkemizde elektronik ticaretle ilgili, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlükte. Ayrıca, buna ilişkin yönetmelik bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan satışlar ve oluşturulan siteler, bu yasanın belirlediği özelliklere sahip olmalıdır. Bu açıdan, kamunun e-Ticaret sitelerini sürekli denetimi gereklidir.”