Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Emlak Konut GYO’nun başlattığı ev yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için içerisinde ciddi bir fırsat barındıran kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Kordon İstanbul projesinde adeta zamana meydan okuyan bir kampanya başlattıklarının altını çizen Kabadayı “Kampanya ile örneğin 300 bin TL banka kredisi kullanacak bir yatırımcı, 84 ay boyunca aylık 5 bin 600 TL ödeme yapacakken, şimdi sadece 3 bin 500 TL ödeyerek 84 ay sonunda toplamda 170 bin TL’lik bir avantaj yakalamış olacak. Hem projemizde sunduğumuz yaşam hem de kampanya avantaj ile ev almanın tam zamanı diyoruz” dedi.