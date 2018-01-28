Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulunduğu bölgenin ortalama değerinin altındaki fiyatlarla konut alıcılarına karlı bir yatırım imkânı sunan firma, projesinde 132 ay taksit imkânının yanı sıra peşin alımlarda yüzde 12 indirim sağlıyor.

TEM ve E-5 Otoyolunun tam ortasında bulunan ve Atatürk Havalimanı’na 15 dakika uzaklıkta konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli, bulunduğu lokasyona rağmen ulaşılabilir fiyatları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılara sunuluyor.

Hızlı satış grafiğinin yanı sıra barındırdığı yüksek prim potansiyeli ile de bölgenin en değerli projesi olarak ön plana çıkan projede firma; 100 bin TL peşinatla 132 ay 2 bin TL’den başlayan taksitlendirmeyle konut sahibi olmayı kolay hâle getiriyor.

Satışa çıktığı andan itibaren yatırımcılarına ve yaşam ortaklarına yüksek kazanç sağlamaya devam eden projede ayrıca peşin alımlarda yüzde 12 indirim avantajı sağlanıyor.



BÖLGENİN YENİ YAŞAMA MERKEZİ OLACAK

Toplamda 289 daire ve 12 adet ticari alanın yer alacağı Huzurlu Marmara Güneşli, 56 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde, Basın Ekspres yoluna yakın mesafede konumlanıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Huzurlu Marmara Güneşli’de 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 135 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Mega projelere yakınlığıyla dikkat çeken Huzurlu Marmara Güneşli; E-5 otoyolu ile TEM Otobanını birbirine bağlayan bölgede yer alıyor.

2018 yılında tamamlanacak Bakırköy-Halkalı Metrosuna yürüme mesafesinde bulunan proje, yakın toplu ulaşım araçları ile de İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkânı sunuyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Huzurlu Marmara Güneşli’de teslimler 2019’da yapılacak.