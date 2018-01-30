Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

İstanbul’daki konut satışlarının Türkiye içindeki payı geçtiğimiz yıl yüzde 16,9 ile en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bunun arkasında ise tersine göç, lüks konuta doygunluk ve fiyatların belli oranda şişmesi yatıyor. Ancak orta ve alt gelir grubunun konut ihtiyacı devam ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, satışlarda durgunluğun genel itibariyle lüks konutlarda olduğunu söyledi. Türkiye’de metrekare fiyatı 6 bin TL’nin üzerinde olan projelerin satışlarında zorluk yaşandığına dikkat çeken Akbal “Artık sektörde yap sat modeli, yap sabır modeline dönüşüyor. Bunun için de mali yapısı güçlü şirket olmak gerekiyor” dedi.



FAİZLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Faizler böyle gider, hükûmet de yeni tedbirler almaz ise sektörün yeni sorunlara gebe kalabileceğini belirten Akbal, tüketicilerin en konforlu şekilde daire sahibi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Akbal “Koruyucu önlemleri devlet almak zorunda ve en düşük maliyetle sunması gerekiyor ki hareketlilik oluşsun. Yoksa 10 senelik satışlar hayal olur. Şu an bankalar konut kredisi vermeyi reddettiği için herkes kendine göre finansman modeli oluşturdu, satıyor. Biz mesela Fuzul Grup olarak Başakcity’de 60 ay vade ile topraktan senetle satış yapıyoruz, bankayı karıştırmıyoruz. Çünkü vatandaş bankaya gidemiyor ki, 10 adam gidiyor 6’sı geri dönüyor. Ayrıca oranlar çok yüksek” diye konuştu.



DEVLET TEŞVİKİ ŞART OLDU

Devletin 2017 yılında KDV oranlarında düzenlemeye gitmesi, damga vergisini sıfırlaması ve tapu harcını yüzde 50 düşürmesinin vatandaşa yüzde 11’in üzerinde indirim sağladığına değinen Mahmut Akbal “Bu sene o da yok. Üreticilerde de konut sektörü için söylüyorum, eski kârlılık kalmadığı için, ürettiğinizin yüzde 15’ini satamadığınızda tıkanıyorsunuz, devletin burada yolu açması lazım. Bunun da yolu ya krediyi ucuzlatmak ya da katkı da bulunmaktır. Torba Yasa’da çıkması muhtemel teşviklerle ilgili beklentilerimiz de bu yönde” ifadelerini kullandı.

Yeşil pasaport talebi

Türkiye’de geçtiğimiz yıl yabancıya konut satışları yüzde 22 oranında arttı. 1 milyon dolarlık konut alana vatandaşlık teşviğinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını ifade eden Mahmut Akbal “Orta sınıfı da çekmek adına fiyatta esneme olmasında fayda var” dedi. 100 milyon dolarlık tekstil ihracatında ülkeye 10 milyon dolar getiri sağlanırken, 100 milyon dolarlık konut satışında ülkeye 100 milyon dolar kaldığını kaydeden Akbal “Ayrıca yabancı müşteri Türkiye’de evi olduğu için hem ülkeye ailesiyle gelecek hem de eşi dostuyla. Bir de ülke ekonomisine döviz kazandıracak. Bu anlamda yabancıya konut satışı yapanlara yeşil pasaport verilmesi önemli. İhracatçı sayılmamız gerektiğini de düşünüyoruz” şeklinde konuştu.