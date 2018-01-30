Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven endeksi değeri, 2018 yılı 1. çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre yüzde 10 artışla 95 (kısmen kötümser) olarak ölçüldü. Fiyat beklenti endeksi değeri ise, geçen çeyrek döneme göre yüzde 8 azalışla 85 (kısmen kötümser) olarak ölçüldü. Sonuçları değerlendiren REIDIN CEO’su Kerim Bertrand “Son dönem raporlarını incelediğimizde, 2018 yılı 1 Çeyrek döneminde, bir önceki döneme göre 9 puan artarak 95’e yükselen Güven Endeksi’nin, son bir yılın ortalaması 100,6’ya yaklaştığını görüyoruz. Endeks değerinin 100’ün üzerinde çıkmasının pozitif olarak değerlendirildiği Güven Endeksi’nde 9 puanlık bir artışla bu rakama yaklaşılmasını olumlu buluyoruz. Fiyat Beklenti Endeksi ise 85 puanla son bir yılın ortalaması 96,8’in altında kaldı. Endekslere göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin azaldığını söyleyebiliriz” dedi.

