Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türk ve Lübnan ortaklı Boss4 Gayrimenkul İnşaat’ın Beylikdüzü’nde hayata geçireceği, 100 konuttan oluşan Alya Grandis Projesi satışa çıktı. Ortakları arasında Akkuş Grubun da bulunduğu Alya Grandis, yatay mimarisi ve katta villa dizaynına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Toplam yatırım bedeli 100 milyon lirayı bulan projedeki konutların yüzde 17’si ön satış döneminde sahiplerini buldu. Ortalama metrekare fiyatı 4 bin TL olarak açıklanan Alya Grandis’te satılacak ilk 20 konut için lansmana özel ayrıcalıklar da sunuluyor. Projenin lansman toplantısında konuşan Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, 4 yıldır inovatif yaklaşım ve kalite anlayışıyla Beylikdüzü bölgesinde Alya adı altında tercih edilen bir marka değeri oluşturduklarını söyledi. Akkuş, Alya markasıyla bugüne kadar 3 ayrı konut projesi yaptıklarını anımsattı. Dördüncü projede yollarının Lübnanlı yatırımcı grubu Westanbul ile kesiştiğini dile getiren Akkuş, birlikte yeni yatırımlar geliştirme kararı almalarının ardından Boss4 Gayrimenkul İnşaat adı altında yeni bir şirket kurarak harekete geçtiklerini bildirdi. Akkuş, 25 yıldır tekstil ticaretiyle ülkeye döviz kazandırırken, bugün yabancı ortakları vasıtasıyla ulaşacakları hedef kitleler sayesinde gayrimenkul sektöründe de ihracat yapmış olacaklarını aktardı.



KANAL’DAN ARSA BAKIYOR

Boss4 Gayrimenkul İnşaat AŞ Kurucu Ortağı Ahmed El Khatip de Türkiye’nin gayrimenkuldeki gücünün farkında olduklarını belirterek “Yoğun ilgiyi görüyoruz. Burada gayrimenkul sektörü cazibesini korumaya devam edecek” dedi. Körfez’deki yatırımlarını çekerek ilerleyen dönemlerde Türkiye’ye kaydırabileceklerini ifade eden El Khatip; Kanal İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı gibi projelerin bulunduğu bölgelerde arsa alım çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.