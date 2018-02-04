Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necmi Çiçekci

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tespit edilen riskli alanlarda ve yapılarda oturup kiraya çıkanlara İl Müdürlükleri aracılığıyla 308 milyon 46 bin lira, İstanbul'daki belediye başkanlıkları aracılığıyla 281 milyon 804 bin lira, terör mağduru vatandaşlara 152 milyon 657 bin lira, riskli alanlar için de 41 milyon 402 bin lira kira yardımı yaptı. Buna göre, Bakanlık tarafından 2017'de Türkiye genelinde 783 milyon 910 bin lira kira yardımında bulunuldu.

60 BİN 896 RİSKLİ YAPI YIKILDI

Bakanlık tarafından 2017’de 98 bin 703 bina, 12 bin 950 iş yeri, 111 bin 653 bağımsız birim riskli olarak tespit edildi. Bu tespitler sonucu 60 bin 896 riskli binanın yıkımı gerçekleşti. Ülkemizi kentsel dönüşümle depreme hazır hale getireceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yılda 500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önümüze 15 yıllık bir süreç koyduk. Bu süreç içerisinde toplam 7,5 milyon binayı dönüştüreceğiz. Vatandaşlarımız kentsel dönüşümle asla başka yerlere göç etmeyecek. Yerinde, mahallesinde, sokağında depreme dayanaklı konutlarda yaşayacak. Vatandaşlarımızın 18 ay süreyle kira yardımları hesaplarına yatırıldı. Binası kentsel dönüşüme giren vatandaşlara maddi açıdan destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

KİRA YARDIMI YAPILIYOR

Riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşama alanları haline getirilmesi maksadıyla 2012'de çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” kapsamında, Bakanlıkça "riskli" yapılardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.