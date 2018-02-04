Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ SUNUYOR

Invest inşaat, konut bloklarında toplamda 242 daireyi 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri ile geleceğin Vadikoru sakinlerine sunuyor. Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde geliştirilen Vadikoru’nun, 69 metrekare ile 191 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip sınırlı sayıdaki dairelerinde 1+1 konut fiyatları 749 bin TL’den başlıyor. Kaba inşaatın yüzde 50’si tamamlanan projede; 1+1’ler 67 ile 85 metrekare, 2+1’ler 105 ile 159 metrekare, 3+1’ler de 177 ile 191 metrekare arasında değişiyor. Invest İnşaat; İstanbul’un Maslak, Levent, Nişantaşı gibi noktalarının alternatifi olarak geliştirilen Ayazağa’da yer alan projesinde 7 farklı ödeme seçeneğiyle konut alıcılarına avantaj sağlıyor.

Firma Vadikoru projesinde; yüzde 25 peşinata 18 ay, yüzde 40 peşinata 24 ay ve yüzde 50 peşinata 36 ay 0 faiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı peşinat tutarlarına göre uzun vadeli ödeme planları da sunuyor.

MERKEZİ KONUMU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Vadikoru, İstanbul’un iş merkezi olarak öne çıkan Maslak’ın komşusu konumundaki Ayazağa bölgesinde, Türk Telekom Stadyumu ve Seyrantepe Metrosu’na, Invest İnşaat’ın da yatırımcısı olduğu Havaray ve Vadistanbul AVM’ye yürüme mesafesinde yer alıyor. Bunun yanında Vadikoru, İstinye sahiline 5 km, Göktürk’e 7 km, Maslak’a ise 3 km uzaklıkta yer alıyor.