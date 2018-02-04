Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni düzenleme alt gelir grubuna sahip tüketicilerin konut alırken bir nebze de olsa rahat etmesini sağlayacak. İnşaat sektörünün temsilcileri, desteğin alt gelirli için önemli olduğunu belirterek yapılan düzenleme ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Vatandaşı ev sahibi yapacak her teşvikin arkasındayız. Devlet, yeni düzenlemeyle vatandaşlara ve sektöre destek vermiştir. Bu düzenleme daha çok alt gelirli grubun Anadolu'dan ev satın alımında faydalı olur. Ancak İstanbul, İzmir gibi kentlerde çok getirisi olmaz. Geçen yıl 1 milyon 409 bin gibi rekor konut satış rakamı devletin sunduğu vergi indirimi, damga vergisi, Emlak Konut GYO kampanyaları ve KDV teşviki gibi sağlanan kolaylıklarla yakalandı. Bundan sonraki çalışmalarda konut fiyatlarını ucuzlatacak teşvikler için adım atılması daha iyi olacaktır.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa: Konut alımını kolaylaştıran her teşviki destekliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde uzun vadede yüzde 1’in altında seyreden konut kredileri ile sektör hareketlenmiş ve rekor satışlar elde edilmişti. Şu an beklentimiz konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesi. Oranın 1’in altına inmesi durumunda konut satışları yükselişini sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca tapu harçlarında indirime gidilmesi önemli, ancak teşvikin sadece bu kapsamda alınan konutlarda değil tüm konut alımlarında geçerli olması daha iyi olacağı kanaatindeyim. Harçlar düşerse devletin geliri artar ve insanlar gerçek değer üzerinden konutu alır.